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Нидерланды больше не будут называть себя Голландией

Дарья Муромова
01:26 06.10.2019
Руководство страны хочет уйти от ассоциаций с такими вещами, как наркотики и квартал красных фонарей.
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией
© Фото: pixabay.com

Власти Нидерландов хотят полностью отказаться от названия Голландия для своей страны. Такое решение было обозначено в рамках обновления имиджа страны.

Руководство страны хочет уйти от ассоциаций с такими вещами, как наркотики и квартал красных фонарей. Теперь Нидерланды хотят позиционировать себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Также власти планируют усилить туристическую привлекательность регионов.

По информации The Guardian, название Нидерланды будет активно применяться во время Олимпиады в Токио в 2020 году, а также на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».  Футбольную сборную, которую часто в других странах называют голландской, будут именовать только как «команду Нидерландов».

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