Актриса «Квартала 95»: Зеленский намерен вернуться в шоу

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает корректировать шутки «Квартала 95». Об этом рассказала актриса шоу Елена Кравец в программе «Светская жизнь».

Она отметила, что дружит с семьей Зеленских, поэтому пародировать супругу президента ей даже интересно.

«Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу», - считает Кравец.

Она также добавила, что в одном из телефонных разговоров президент Украины заявил, что в скором времени планирует вернуться в шоу «Квартал 95».

«Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?" Он: "Конечно"», - рассказала актриса.

Украинский президент Владимир Зеленский был сценаристом и основателем «Квартала 95». Недавно студия подобрала актера, который будет исполнять роль главы государства в номерах шоу.