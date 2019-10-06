В МЧС уточнили количество пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Двадцать человек пострадали при аварии с туристическим автобусом в Нижегородской области. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

«Пострадали 20 человек, детей нет, погибших нет. Семь человек доставлены в Гагинскую районную больницу, 6 человек - в Большеболдинскую районную больницу, 7 человек - в Починковскую районную больницу», - сообщает ГУ МЧС по региону РИА Новости.

Отмечается, что остальные пассажиры в количестве девяти человек на автобусах Гагинского АТП будут доставлены в гостиницу села Большое Болдино.

Автобус, который перевозил туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье примерно в 09.40 по московскому времени. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В результате аварии никто не погиб. В момент происшествия в транспортном средстве находились 29 человек - 27 пассажиров и 2 водителя.