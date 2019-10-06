«Тут уши провокации торчат»: Клинцевич о задержании Юмашевой

Франц Клинцевич, член оборонного комитета СФ, объяснил, почему сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву.

«Представителям американских спецслужб настолько надоели их некрасивые и неопрятные женщины, что они решили хоть с одной красивой женщиной со знанием языка пообщаться», - сказал Клинцевич «360».

Сенатор полагает, как и спикер Госдумы Вячеслав Володин, что это была провокация, уточнив, что «тут торчат уши провокации», и выразил сомнение, что «тема прокатит».

Клинцевич считает, что США должны ответить за свои действия. Он подчеркивает, что Юмашевой должны позволить спокойно отработать на форуме, а затем принести извинения всей стране за провокацию.

«Тогда мы тоже будем вести себя подобным образом, и плевать на все эти вещи. С хамами и провокаторами по-другому нельзя, а назвать эту ситуацию как-то по-другому я не могу», - сказал он.

Франц Клинцевич отметил, что на допросе Юмашевой задавали «непонятные и некорректные, даже провокационные вопросы».

Произошедший в нью-йоркском аэропорту инцидент с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ранее прокомментировал Вячеслав Володин.