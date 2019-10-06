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По «Матрице» снимут два новых фильма

Татьяна Полуказакова
12:18 06.10.2019
Речь идет о приквеле и сиквеле картины.
По «Матрице» снимут два новых фильма
© Фото: KPA, Globallookpress

Студия Warner Brosers планирует снять целых два проекта по «Матрице». Об этом сообщил сценарист Зак Пенн.

«Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить, что в WB есть два разных проекта "Матрицы"», - написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, идет работа над продолжением истории. Это проект Ланы Вачовски. Сам же Зак Пенн занимается созданием фильма, действие которого будет происходить до событий «Матрицы».

«Ни один из этих проектов не является перезагрузкой», - добавил он.

Напомним, киностудия Warner Brothers объявила о съемках четвертой «Матрицы». Они стартуют в начале следующего года. В продолжении легендарного фильма появится актер Киану Ривз.

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