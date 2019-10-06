На Камчатке из-за вулкана Шивелуч введен «красный код» для авиации

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. В связи с этим Камчатская группа реагирования на вулканические извержения объявила для авиации «красный код» опасности.

По информации ученых, в настоящее время сейсмическая активность вулкана продолжается. Согласно сведениям, которые были получены со спутников, облако пепла наблюдалось на высоте 9,5-10 километров над уровнем моря.

Отмечается, что на расстоянии 1 080 километров к северо-западу от вулкана были зафиксированы следы пеплового столба.