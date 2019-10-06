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Отчет о покупке слонов и верблюда Али вызвал истерику в датском парламенте

Татьяна Полуказакова
11:57 06.10.2019
Парламентарии не смогли сдержать смех во время отчета об итогах работы Кабмина.
© Видео: TV-Uploads, YouTube © Фото: TV-Uploads, YouTube

Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен. На инцидент обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

Премьер отчитывалась об итогах работы Кабмина. В том числе она рассказала о новом законе, запрещающем выступление в цирке некоторых видов экзотических животных.

Метте Фредериксен не смогла сдержать смех, говоря о покупке правительством четырех слонов у одного из цирков. Но оказалось, что у слонихи есть друг верблюд, с которым они практически не разлучаются. Поэтому правительство выкупило и его.

После этих слов премьер-министр залилась смехом, который подхватили и парламентарии.

Метте Фредериксен также поблагодарила крайне правых за поддержку покупки верблюда, несмотря на то, что его имя - Али.

Когда смех в зале утих, парламентарии перешли к обсуждению серьезных тем.

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