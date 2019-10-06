Под Кемерово на свадьбе в банном комплексе загорелась сауна

Пятого октября в банном комплексе в деревне Журавлево Кемеровского района вспыхнул пожар. Очевидец опубликовал в YouTube видео, на котором запечатлено, что строение горит открытым огнем.

Как сообщил автор видео, пожар произошел во время празднования свадьбы - гости решили сходить в баню, «но видать перетопили чуть-чуть».

В ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании в деревне Журавлево поступил в 18.27 по местному времени.

«На момент прибытия первого подразделения горела крыша комплекса открытым пламенем. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС эвакуировались 15 человек», - рассказали изданию «Сибдепо» в ведомстве.

В результате происшествия сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, внутри по всей площади обгорели стены второго этажа. По предварительным данным, причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В МЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать в 19.36 по местному времени.