Опубликованы кадры с места переворачивания автобуса в Нижегородской области

Автобус с туристами из Саратова, следовавший в село Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по региону.

В автобусе находилось 29 человек, десять из которых пострадали, погибших нет.

Все раненые были доставлены в Центральную районную больницу Починковского района.

По информации МЧС сейчас на месте работают 9 спасателей и 3 единицы техники.