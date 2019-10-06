Опубликованы кадры с места переворачивания автобуса в Нижегородской области
В автобусе находились туристы из Саратова, десять человек пострадали.
© Видео: МЧС © Фото: МЧС
Автобус с туристами из Саратова, следовавший в село Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по региону.
В автобусе находилось 29 человек, десять из которых пострадали, погибших нет.
Все раненые были доставлены в Центральную районную больницу Починковского района.
По информации МЧС сейчас на месте работают 9 спасателей и 3 единицы техники.