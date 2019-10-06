Подмосковье замело снегом: видео

В Подмосковье пошел сильный снег. Кадры из своих городов опубликовали жители в социальных сетях.

«Внимание! Во всех Instagram страны: снег! Дождались», - прокомментировано одно из видео в Сети.

Автор другого ролика сообщила, что подмосковный город Ступино заметает всего полчаса. Несмотря на это, снег уже покрыл ровным слоем землю и налип на деревья.

Также ухудшение погоды ожидается и в столице. Главное управление МЧС по Москве предупредило местных жителей о дожде с мокрым снегом и порывистом ветре до 17 м/с.