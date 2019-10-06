На Камчатке автомобиль столкнулся с автобусом с детьми: видео последствий

На Камчатке недалеко от села Мильково произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей, около 16.00 по местному времени на 297-м километре.

По предварительной информации, мужчина 1973 года рождения за рулем Nissan Terrano в районе моста потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. От удара автобус вылетел в кювет. В нем находились водитель 1957 года рождения, восемнадцать детей и трое сопровождающих их взрослых. Об этом рассказали паблику «Право на руль» во ВКонтакте.

Автобус перевозил юных самбистов, которые возвращались с соревнований.

На место инцидента выехали врачи скорой помощи, но госпитализация никому не понадобилась - при ДТП никто не пострадал.