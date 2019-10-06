«Циничная провокация»: Володин о задержании Юмашевой в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США нарушают взятые на себя международные обязательства, желают обострения двусторонних отношений, создают негативную атмосферу и заслуживают осуждения. Заявление опубликовано на сайте Государственной думы.

Инга Юмашева работает в ГД по связи с Конгрессом США, «участвует в непростом диалоге» во взаимодействии с коллегами. Посольство США пригласило депутата на международный форум, выдало ей визу.

«Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», - заявил Вячеслав Володин.

Пятого октября Ингу Юмашеву задержали сотрудники спецслужбы ФБР, когда она прилетела в аэропорт Нью-Йорка.

Российские дипломаты направили ноту протеста американской стороне в связи с произошедшем.

Сама Юмашева ситуацию никак не прокомментировала.