В черепе человека нашли золотое сечение

Ученые из американского университета Рафаэль Тамарго и Джонатан Пиндрик сделали интересное открытие. Они сравнили 100 человеческих черепов с 70 черепами шести видов животных и обнаружили, что размеры мозговой коробки Homo sapiens следуют золотому сечению.

Как сообщает Journal of Craniofacial Surgery, обследованные млекопитающие имеют уникальные соотношения, которые приближаются к золотому сечению. Им специалисты назвали дугу, которая расположена от переносицы до конца затылка, на ней находится точка пересечения двух теменных швов, делящая дугу на две неравные по размерам части.

Ученые изучили черепа других млекопитающих, но ни у одного из них они не обнаружили такого соотношения между указанными точками. Череп американского кролика оказался дальше всего от золотого сечения, ближе всего - лев.

Как рассказали эксперты, это открытие может иметь важные эволюционные и антропологические последствия, сообщает «Популярная механика».

Золотое сечение является одним из самых известных математических понятий. Это число, которое часто встречается в природе, математике и искусстве. Это узор на морских раковинах, сосновых шишках, так устроены ураганы и галактики.