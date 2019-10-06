В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус
Как сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по региону, в транспортном средстве находилось 29 человек, 10 из них получили ранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся автобус с туристами из Саратова, ехавшими в село Большое Болдино. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, в транспортном средстве находилось 29 человек, включая двух водителей. Десять из них получили ранения, состояние пострадавших не уточняется.
Раненые были доставлены в Центральную районную больницу Починковского района.