Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом

В Роспотребнадзоре рассказали, что снизить вероятность заболевания гриппом помогут своевременно принятые меры.

В первую очередь нужно сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, избегать контакта с носителями вируса и мест массового скопления людей.

Эксперты ведомства акцентировали внимание на том, что важно помнить, что вирус передается как воздушно-капельным путем, так и через загрязненные предметы и рукопожатия, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Поэтому они советуют пользоваться специальной маской, тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа (особенно после общественного транспорта и улицы), регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Также полезным для иммунитета будет вести здоровый образ жизни: высыпаться, есть здоровую пищу и заниматься физическими упражнениями.