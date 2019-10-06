Оптическая иллюзия с «движущимся» стадионом удивила пользователей Сети

Пользователи соцсети сильно удивились, увидев оптическую иллюзию с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

«Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется», - написал Daniel Holland в Twitter.

Многие пользователи Сети так и не поняли, двигается ли конструкция или нет. Были и те, кто оценил решение архитектора объекта.