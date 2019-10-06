«Явились с пустыми руками»: КНДР заявила о провале переговоров с США

В Стокгольме завершились переговоры США и Северной Кореи по денуклеаризации. Об этом заявил глава делегации КНДР Ким Мен Гиль. По его словам, Штатам следует пересмотреть свою позицию по данному вопросу.

«Переговоры не оправдали наших ожиданий и сорвались. Я очень недоволен», - заявил дипломат.

Он добавил, что американская сторона не была подготовлена к встрече, поэтому КНДР предложили отложить обсуждение вопроса до конца года.

«США явились с пустыми руками», - цитирует агентство Yonhap Ким Мен Гиля.

В свою очередь в американском Госдепе заявили, что встреча делегаций продлилась более восьми часов.

«Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии», - говорится в опубликованном пресс-службой ведомства сообщении.

В США признали переговоры состоявшимися, отметив, что на встрече были рассмотрены ряд инициатив, которые «позволят нам добиться прогресса».