Раскрыты подробности жестокого убийства студентки в Подмосковье

Тело 17-летней девушки, жестоко убитой в подмосковном Домодедово, обнаружили около 23.00 в ее собственном доме.

Изначально предполагалось, что погибшая совершила суицид. Однако позже на теле жертвы были найдены ножевые ранения.

Известно, что на момент совершения преступления, девушка находилась дома одна. Неизвестно, как злоумышленник проник внутрь. Предполагается, что погибшая была лично знакома с убийцей.

Как сообщает сайт «Комсомольской Правды», в этом году студентка поступила в МГТУ им. Баумана.

Тело 17-летнем жертвы обнаружили в пятницу, 4 октября. На шее погибший был затянут ремень, также ее несколько раз ударили ножом.