Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

«Хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали...» - сказала Гузеева.

Она отметила, что не так давно вместе с актрисой Ларисой Удовиченко они «сплетничали» насчет одной вдовы, которая пришла на поминки с «красными губами».

«Типа покойник был бы рад видеть меня такой счастливой: шампанское, красные губы, песни... Я этого не понимаю», - добавила Гузеева.

Как говорится на сайте «Комсомольской правды», Гузеева намекала на жену Николая Караченцова Людмилу Поргину.

Друзья Гузеевой рассказывают, что телеведущая с трудом справляется с депрессией после смерти матери, с которой у нее была тесная связь. При этом сама теледива перестала курить, а также употреблять алкоголь, активно занявшись здоровьем. Кроме того, женщина сменила имидж - она поменяла цвет волос.