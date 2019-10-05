NASA впервые выведет в открытый космос исключительно женщин

В NASA выдвинули инициативу отправить американок Кристину Кох и Джессику Мейр в открытый космос. Таким образом, девушки окажутся первыми, кто слетает в космос без мужчин.

Событие запланировано на 21 октября.

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Изначально «женская космическая сборная» должна была состоять из четырех человек. Предполагалось, что две из них должны руководить полетом с Земли, сообщает Associated Press.

Первой женщиной в открытом космосе стала советский астронавт Светлана Савицкая: 35 лет назад вместе с Владимиром Джанибековым она находилась за пределами космической станции «Салют-7» в течение 3 часов 35 минут.