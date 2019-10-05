«Мнения разделились»: как в Сети решали задачку для первоклассников
Пользователь пикабу nstonic опубликовал задачку для первоклассников и предложил остальным ее решить. Условия задания простые - нарисуйте круг, а слева от него - квадрат.
Пользователь показал, как ребенок решил задачу. Он нарисовал квадрат и справа от него изобразил круг.
Решение оказалось неверным, и учитель задание не засчитал. По его мнению, необходимо было представить себя на месте круга и, учитывая это, нарисовать квадрат слева. Таким образом, на бумаге квадрат оказывается справа.
Решение удивило большинство пользователей. Они утверждают, что в самом задании об этом не уточняется.
«Задача поставлена прямая, никто не требует ставить себя на место кружка», - написал один из пользователей.
Пользователи оказались оригинальнее и стали придумывать свои «уточнения».
«А как понять, где у кружочка еще и нужный бок? Может, на самом деле он лежит лицом вниз поперек листа», - считают другие.
С задачей на пространственное мышление справились немногие. В комментариях появилась еще одна аналогия с дорожными знаками.
«Если вы видите знак "Поворот направо запрещен", нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?» - пошутил комментатор.