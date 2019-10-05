«Мнения разделились»: как в Сети решали задачку для первоклассников

Пользователь пикабу nstonic опубликовал задачку для первоклассников и предложил остальным ее решить. Условия задания простые - нарисуйте круг, а слева от него - квадрат.

© nstonic, picabu

Пользователь показал, как ребенок решил задачу. Он нарисовал квадрат и справа от него изобразил круг.

© nstonic, picabu

Решение оказалось неверным, и учитель задание не засчитал. По его мнению, необходимо было представить себя на месте круга и, учитывая это, нарисовать квадрат слева. Таким образом, на бумаге квадрат оказывается справа.

© nstonic, picabu

Решение удивило большинство пользователей. Они утверждают, что в самом задании об этом не уточняется.

«Задача поставлена прямая, никто не требует ставить себя на место кружка», - написал один из пользователей.

Пользователи оказались оригинальнее и стали придумывать свои «уточнения».

«А как понять, где у кружочка еще и нужный бок? Может, на самом деле он лежит лицом вниз поперек листа», - считают другие.

С задачей на пространственное мышление справились немногие. В комментариях появилась еще одна аналогия с дорожными знаками.