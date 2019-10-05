Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД

Министерство транспорта и Госавтоинспекция подготовили проект изменений правил дорожного движения, в которых появится термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, новый термин коснется владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев, скейтов, роликовых коньков и обычных самокатов.

Передвижение на данном виде транспорта будет возможным только по велосипедной дорожке или тротуару со скоростью не более 20 км/ч.

«Если дорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам можно выезжать на проезжую часть, однако они будут обязаны ехать в правом ряду (если одна полоса, то как можно правее)», - отметил Митрошин в эфире «Ъ-FM».

Данный проект поправок еще находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования». Пока окончательного решения по этому вопросу нет.

Эту же идею поддержал член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. Он акцентировал внимание на том, что используемые в ПДД определения для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств взяты из технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, но термина СИМ там нет.

По его мнению, сначала придется поправки вносить в техрегламент, ведь пока не понятно, кто будет контролировать скорость движения на тротуарах.

Напомним, что о новом проекте изменений в ПДД с учетом распространения электроскутеров, сигвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта, стало известно в августе. К министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову обратился депутат ЛДПР Ярослав Нилов.