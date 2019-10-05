Справиться с гипертонией можно без применения лекарств

Высокое артериальное давление, сохраняющееся на протяжении долгого времени, свидетельствует о наличии у человека гипертонии и может привести к сердечному приступу или инсульту. Чтобы этого избежать, важно своевременно стабилизировать показатели. Эксперты по данному вопросу считают, что нормализовать давление можно без применения лекарств.

К естественным способам терапии гипертонии, эффективность которых была доказана, медики относят: снижение веса, отказ от соли, нормализация рациона, занятия спортом, сауна, свекольный сок, чеснок, боярышник, магний, донорство крови.

«Даже при очень высоком кровяном давлении коррекция образа жизни может стать очень эффективной мерой по его снижению, позволяющей гипертонику снизить количество используемых лекарств» - цитирует «Медикфорум» председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.

Медики отмечают, что каждые четыре килограмма лишнего веса влекут за собой увеличение давления на 10 мм рт. ст. Поэтому людям, страдающим гипертонией необходимо в первую очередь сократить употребление мяса и соли, а лучше совсем отказаться от нее.

Гипертонией считается артериальное давление с показателями 140/90 и выше. На данный момент в медицине наиболее простым способом его понижения является прием ингибиторов АПФ, диуретиков или бета-адреноблокаторов .