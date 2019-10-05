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Глава Якутии пригласил Джорджа Мартина посмотреть на аналог стены из «Игры престолов»

Ирина Егорова
07:37 05.10.2019
Предложение поступило после видеообращения Джорджа Мартина, в котором он благодарит якутов за «народный «Оскар».
Глава Якутии пригласил Джорджа Мартина посмотреть на аналог стены из «Игры престолов»
© Фото: Hbo ZUMAPRESS, Globallookpress

Глава Республики Айсен Николаев пригласил американского писателя Джорджа Мартина в Якутию, где «зима совсем близко». Он отметил, что жители Якутии «согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги».

«Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году», - написал Николаев в Twitter

Предложение гравы региона поступило после того как писатель «Игры престолов» поблагодарил поклонников за подарок. 

Они отправили ему позолоченную статуэтку Джона Сноу, отметив, что стена в «Игре престолов» имеет реальный аналог в Якутии - Ленские столбы, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Hbo ZUMAPRESS, Globallookpress
© gameofthronesnotofficial instagram
Hbo ZUMAPRESS, Globallookpress
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