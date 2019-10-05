Глава Якутии пригласил Джорджа Мартина посмотреть на аналог стены из «Игры престолов»

Глава Республики Айсен Николаев пригласил американского писателя Джорджа Мартина в Якутию, где «зима совсем близко». Он отметил, что жители Якутии «согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги».

«Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году», - написал Николаев в Twitter.

Предложение гравы региона поступило после того как писатель «Игры престолов» поблагодарил поклонников за подарок.

Они отправили ему позолоченную статуэтку Джона Сноу, отметив, что стена в «Игре престолов» имеет реальный аналог в Якутии - Ленские столбы, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.