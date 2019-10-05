В Якутии уволилась учитель, угрожавшая «спустить шкуру» с ребенка

Учитель английского языка уволилась по собственному желанию после происшествия в школе Сунтарского района Якутии. Педагог угрожала «спустить шкуру» с ребенка, потерявшего тетрадь, а также трясла его и дергала за одежду.

Произошедшее было запечатлено на видео и распространено в социальных сетях.

«Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию», - написал министр образования и науки Якутии Владимир Егоров в своем Instagram.

Министр отметил, что такое поведение взрослого, «тем более учителя» недопустимым при любой конфликтной ситуации. Его поддержала Елена Васильева, исполняющая обязанности руководителя управления образования Сунтарского улуса.

«Такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах», - передает слова Васильевой YakutiaDaily.

Она добавила, что учительница работает в школе с сентября этого года.

В настоящий момент в учреждении организована служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.