Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Якутии уволилась учитель, угрожавшая «спустить шкуру» с ребенка

Ирина Егорова
07:04 05.10.2019
Педагога взяли на работу в школу только с сентября этого года.
В Якутии уволилась учитель, угрожавшая «спустить шкуру» с ребенка
© Фото: news.ykt

Учитель английского языка уволилась по собственному желанию после происшествия в школе Сунтарского района Якутии. Педагог угрожала «спустить шкуру» с ребенка, потерявшего тетрадь, а также трясла его и дергала за одежду.

Произошедшее было запечатлено на видео и распространено в социальных сетях.

«Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию», - написал министр образования и науки Якутии Владимир Егоров в своем Instagram.

Министр отметил, что такое поведение взрослого, «тем более учителя» недопустимым при любой конфликтной ситуации. Его поддержала Елена Васильева, исполняющая обязанности руководителя управления образования Сунтарского улуса.

«Такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах», - передает слова Васильевой YakutiaDaily

Она добавила, что учительница работает в школе с сентября этого года.
В настоящий момент в учреждении организована служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата05.10.2019, 05:00
Оборона позиций и огневое поражение противника: яркие кадры учений ВДВ
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:47 В стране и мире
Справиться с гипертонией можно без применения лекарств
07:37 В стране и мире
Глава Якутии пригласил Джорджа Мартина посмотреть на аналог стены из «Игры престолов»
07:04 В стране и мире
В Якутии уволилась учитель, угрожавшая «спустить шкуру» с ребенка
06:56 В стране и мире
Видео
Катер врезался в берег под Иркутском: есть жертвы
06:29 В стране и мире
Футболистов бельгийского клуба подозревают в изнасиловании
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Мать двоих детей впала в кому в аэропорту Турции во время отпуска
Переписываться в WhatsApp стало опасно
Видео
Мифы разрушены: иностранная делегация осталась в восторге от Крыма
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.