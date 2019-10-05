Катер врезался в берег под Иркутском: есть жертвы

В пятницу вечером произошло столкновение катера «Байлайнер» с берегом Иркутского водохранилища в районе Чертугеевского залива.

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«Происшествие могло спровоцировать нарушение правил пользования маломерным судном, выразившееся в опасном маневрировании в темное время суток», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

В результате столкновения есть пострадавшие - один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту было пятеро пассажиров.

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По данным регионального ведомства, пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи, один из пассажиров в госпитализации не нуждался.

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