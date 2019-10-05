Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вопрос цены транзита газа пока не обсуждался. Но он объяснил по каким принципам эта цена будет рассчитываться. Цена транзита будет определяться в соответствии с европейским законодательством, рассказал он в интервью радиостанции Business FM.
«И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров... это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом», - добавляет Новак.
Конкуренция с другими газотранспортными системами и действующие европейские тарифы будут определять цену транзита на газ через Украину, объясняет министр.
На прошедшем форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной на транзит российского газа. В том случае, если Украина имплементирует европейское законодательство, то Россия заключит контракт с Киевом на год.