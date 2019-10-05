Футболистов бельгийского клуба подозревают в изнасиловании

Расследование по делу об изнасиловании футболистами «Эспойр Майнройс» власти Бельгии начали после подачи иска семьей потерпевшей.

Основанием для обвинения послужили видеоматериалы, на которых девушка вместе с игроками проводит время в клубном баре, ползает обнаженная по полу в столовой, а также, с одним из спортсменов занимается сексом на массажной скамейке.

По словам матери пострадавшей, она уверена, что ее дочь находилась под воздействием сомнительных веществ, сообщает издание The Sun.

Клуб уже принял дисциплинарные меры в отношении нескольких игроков. В ближайшее время руководство собирается провести собственное внутриклубное расследование, так как представленные ролики, по их мнению, свидетельствуют только о присутствии футболистов рядом с девушкой.