Более 150 детей эвакуировали из интерната в Якутии из-за задымления

Пожарные эвакуировали из дома-интерната более 150 детей из-за задымления в поселке Серебряный Бор республики Саха. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«К месту вызова немедленно выдвинулись силы и средства Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона», - говорится в сообщении ведомства.

К моменту прибытия пожарных было зафиксировано задымление в подвальном помещении, из здания в соседний корпус эвакуировали 158 детей и 45 сотрудников. Погибших и пострадавших нет.