СМИ: Федерацию плавания США заподозрили в сексуальных домогательств за попадание в сборную

Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Федерации плавания США после того, как выяснилось, что организация игнорировала жалобы спортсменов на сексуальные домогательства.

Сейчас прокуроры изучают вероятность того, что пловцов принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами, чтобы получить выгодное место на соревнованиях.

Кроме того, Федерацию плавания США заподозрили в сокрытии части доходов и неуплате налогов. К расследованию привлекли экспертов из отдела по борьбе с преступлениями против детей и отдела по борьбе с отмыванием средств Министерства юстиции США, сообщает The Wall Street Journal.