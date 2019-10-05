СМИ: Федерацию плавания США заподозрили в сексуальных домогательств за попадание в сборную
Прокуратура заподозрила организацию в сокрытии жалоб о харрасменте от спортсменов.
© Фото: Carlos Garcia Granthon , ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Федерации плавания США после того, как выяснилось, что организация игнорировала жалобы спортсменов на сексуальные домогательства.
Сейчас прокуроры изучают вероятность того, что пловцов принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами, чтобы получить выгодное место на соревнованиях.
Кроме того, Федерацию плавания США заподозрили в сокрытии части доходов и неуплате налогов. К расследованию привлекли экспертов из отдела по борьбе с преступлениями против детей и отдела по борьбе с отмыванием средств Министерства юстиции США, сообщает The Wall Street Journal.