Онколог из Краснодара рассказал о лечении «девочки-бэтмена» из США

Краснодарский хирург-онколог Павел Попов рассказал о своем решении прооперировать полугодовалую американку Луну Феннер, которая родилась с большим черным пятном на лице.

Оказалось, что огромная родинка или меланоцитарный невус беспокоила маму девочки с самого рождения.

«Она обращалась к большому количеству специалистов. Девочку обследовали в различных медицинских центрах», - сказал Попов.

В США Кэрол Феннер не получила гарантий, что лечение девочки будет успешным. Врачи, по словам Попова, не показали ей убедительных фото и видео ранее пролеченных детей, чья реабилитация закончилась благополучно.

Попов отметил, что чем раньше будет начато лечение, тем лучше будет, в первую очередь, для ребенка.

«Дети до трех лет, они амнезируют события, поэтому, если она выздоровеет до этого момента, в ее жизни не останется никаких печальных эпизодов», - заключил онколог.

В американских клиниках маме Луны предложили четыре года подряд делать операции, суммарная стоимость которых - почти полмиллиона долларов. В России готовы вылечить ребенка за год.

Операция девочке нужна не только из эстетических соображений. Родимое пятно таких размеров может перерасти в рак кожи.