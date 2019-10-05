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«Ситуация решается»: главный врач онкоцентра им. Блохина о конфликте с врачами

Дарья Михалина
05:32 05.10.2019
В результате возникшего конфликта ряд специалистов написали заявления об уходе по собственному желанию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда

Руководство НМИЦ им. Блохина прокомментировало конфликт онкологов с руководством медицинского учреждения, из-за чего ряд врачей написали заявления на увольнение.

Как отметил советник директора НМИЦ им. Блохина Владимир Поляков, такая ситуация может случиться в любом месте с приходом нового человека со своими идеями, однако это не должно быть поводом для массового ухода.

«Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд», - уверен он.

Главный врач учреждения Алексей Бутенко добавил, что ситуация «находится в состоянии решения».

Он рассказал, что корпуса больницы не новые, однако в них можно оказывать помощь больным.

«Мы бы просто не допустили оказания лечебного процесса, проведения всех наших лечебных мероприятий, тем более, мы же лечим детей, это ещё повышенная категория риска, в непригодных помещениях», - заявил он.

Напомним, конфликт получил огласку после публикации в Сети видеообращения, в котором врачи пожаловались на условия труда. Замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгия Менткевича уже отстранили от должности. По факту происходящего была организована проверка Минздрава. 

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