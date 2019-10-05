В конгрессе США призвали Пенса предоставить документы по Украине

Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору потребовали с вице-президента Америки Майкла Пенса документы по Украине.

В опубликованном письме Пенсу говорится о сроке до 15 октября 2019 года - до этого момента он должен предоставить документы в соответствии с расследованием в рамках импичмента.

Также в сообщении отмечается, что комитеты будут изучать, в какой степени американский лидер Дональд Трамп «подставил под угрозу национальную безопасность страны, заставляя Украину вмешиваться в выборы 2020 года».

Ранее Трамп заявил о том, что собирается направить в палату представителей письмо с требованием проголосовать по вопросу, касающемуся импичмента.