Путин посоветовал женщинам совмещать карьеру и семью

Владимир Путин призвал россиянок не бояться совмещать семью и карьеру. По мнению российского лидера, и то, и другое является необходимостью. Так он ответил на вопрос журналистов, что важнее: дети или работа.

«Это все равно что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы», - рассудил президент.

Путин добавил, что, по его практике, чем человек больше делает, тем больше у него получается.

При этом глава РФ допустил, что россиянки могут скептически принять его слова.