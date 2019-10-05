Суд арестовал имущество Калви в России в рамках дела Baring Vostok

Суд арестовал все имущество в России основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов дела

«Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег», - сообщил представитель фонда, отметив, что эта ситуация сложилась после осуществления заказанной следствием независимой экспертизы.

В фонде выступают против того, что следствие «попросило ареста счетов и имущества», пишет ТАСС.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является Майкл Калви.

Экспертиза по делу Baring Vostok установила, что цена акций компании International Financial Technology Group, которые были переданы «Восточному» в качестве погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей, составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда рублей.

Сейчас Калви, а также партнер фонда Филипп Дельпаль и бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев находятся под домашним арестом.