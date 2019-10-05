В МЧС рассказали, как остановить агрессивную собаку

Агрессивную собаку, планирующую нападение, можно остановить, сбив животное с толку. Список действий, которые стоит предпринять, перечислили в МЧС РФ.

При встрече с разъяренной собакой спасатели советуют успокоиться, не паниковать и твердым голосом отдать команды, например, «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». Это может привести животное в растерянность.

Кроме того, для защиты можно использовать подручные средства – зонтик, камни или палки. Параллельно необходимо отступать в укрытие.

«По возможности, обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки», - дали рекомендации в МЧС.

В ведомстве напомнили: болевыми точками у животного являются: нос, пах и язык.

Если же собака все-таки укусила, рану следует обработать перекисью водорода или обильным количеством воды. Окружность раны советуют смазать йодом, после чего наложить чистую повязку.

В сообщении отмечается, в случае укуса стоит немедленно обратиться к медикам.