В детсадах появятся карты развития ребенка

В детских садах появятся карты развития ребенка, которые помогут воспитателям при необходимости вовремя изменять учебную программу для детей.

«Педагог должен заполнять карту в конце сентября, когда проходит адаптационный период ребенка в детсаду, в январе и мае. Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом», - цитируют «Известия» руководителя разработчиков методики, директора центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталью Тарасову.

Она добавила, что в карту не включено отслеживания навыков чтения и письма, так как ее задача - увидеть динамику развития ребенка и понять, в чем он испытывает проблемы.

В данных картах будет отражена информация о том, как дети общаются между собой, как ведут себя в играх, а также уровень их любознательности. Эти знания помогут вовремя скорректировать программу, чтобы развить в ребенке недостающие навыки.

Карту развития ребенка пытались разработать еще в 2013 году, сейчас новая система тестируется в 100 детских садах.