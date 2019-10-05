Совет Федерации предложил распространить налог на самозанятых на всю Россию

Эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых проходит успешно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также предложила распространить эту практику на всю Россию.

«Специальный налог на профессиональный доход оправдал себя», - отметила Матвиенко.

По ее подсчетам, за 2019 год более двухсот тысяч человек зарегистрировались как самозанятые.

Уже со следующего года практика должна быть внедрена и в остальные регионы, считает спикер Совфеда.

Напомним, экспериментальный налог в четырех регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – действует с 2019 года.