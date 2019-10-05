Не было другого выхода: Ургант оправдал парковку Боярского на встречной полосе в Петербурге

Шоумен Иван Ургант прокомментировал скандал, разразившейся вокруг парковки артистом Михаилом Боярским автомобиля на встречной полосе в Санкт-Петербурге.

Ургант рассказал, что Боярский приезжал в Москву, где стал гостем его передачи. Изначально шоумен хотел пошутить про инцидент во время эфира, но передумал.

«Я знаю его как человека, на чьей репутации пятен нет», - пояснил ведущий.

По словам Урганта, нарушение ПДД Боярским было обусловлено ситуацией, однако спрашивать причину, по которой артист бросил автомобиль на трассе и экстренно направился в аптеку, некорректно.

«Тем более что это район Михаила Сергеевича... Он правила дорожного движения знает, разметку там знает», - добавил Ургант в разговоре с «Фонтанкой».

Он высказал мнение, что, когда такие вещи происходят и при условии, что нет пострадавших, вероятно, это единственный выход из ситуации.

Напомним, накануне СМИ опубликовали видео и фото, на которых автомобиль Mercedes припарковался на встречной полосе в центре Петербурга, и из него вышел человек, сильно напоминающий Боярского, и направился в аптеку. Позже фармацевт рассказала, что артист действительно заходил за препаратами. Он приобрел лекарства от сердца и понижающие пульс медикаменты.