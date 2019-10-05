СМИ: в ПДД добавят новые транспортные средства

В правилах дорожного движения, возможно, появится новый термин – «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Речь идет об электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, скейтах, роликах и моноколесах. Необходимые поправки к ПДД готовят в Минтрансе и Госавтоинспекции.

Пользователи СИМ должны будут перемещаться до велосипедным дорожкам, а если их нет, то по тротуарам, но не быстрее 20 километров в час. Если первых двух вариантов нет, выезжать разрешается на проезжую часть, но держаться при этом нужно в правом ряду, пишет «Коммерсантъ».

Разговоры об урегулировании правил движения на СИМ ведутся на фоне повышением числа пользователей данным видом транспорта и, как следствие, увеличение количества ДТП. С 2017 года в России произошло 140 аварий с участием электросамокатов, гироскутеров и других новинок на дорогах.

Аналогичные вопросы актуализированы и в других странах. Однако какое наказание будет ждать нарушителей в России, пока неизвестно.