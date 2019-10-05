В США активистка призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии
Девушка уверена: до конца света из-за экологических проблем осталось пара месяцев.
© Видео: С-Spain, Ruptly © Фото: C-Spain
Экоактивистка призвала начать есть детей, чтобы предотвратить климатические проблемы в мире. Громкое заявление прозвучало на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Короне, штат Нью-Йорк.
«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей. Это большая проблема. Нам нужно есть детей!» - воскликнула она.
Активистка уверена: если сейчас не предпринять никаких действий, конец света наступит уже через несколько месяцев.
Впрочем, к концу речи, когда девушка фактически перешла на крик, организаторы отключили ей микрофон.
Как прокомментировали инцидент в партии, активистка, вероятно, имеет проблемы с психикой.