Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке

Дарья Муромова
02:44 05.10.2019
Автором текста для участника из России стал поэт Михаил Гуцериев.
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.

Автором текста для участника из России стал поэт Михаил Гуцериев. Он уже начал свою работу. Отмечается, что Гуцериев может стать и продюсером концертного номера. Информации о том, кто будет представлять нашу страну в этом году, пока нет, пишет Regnum.

Напомним, в 2020 году международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза «Евровидение» пройдет в 65 раз. Право на его организацию получила Голландия, которая одержала победу в 2019 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата05.10.2019, 00:00
Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:30 В стране и мире
Не было другого выхода: Ургант оправдал парковку Боярского на встречной полосе в Петербурге
03:18 В стране и мире
СМИ: в ПДД добавят новые транспортные средства
02:57 В стране и мире
Видео
В США активистка призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии
02:44 В стране и мире
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
02:32 В стране и мире
Видео
Певшая в метро США россиянка встретилась с прославившим ее полицейским: видео
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мифы разрушены: иностранная делегация осталась в восторге от Крыма
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
«Шкуру спущу»: якутская учительница наорала на школьника
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.