На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке

Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.

Автором текста для участника из России стал поэт Михаил Гуцериев. Он уже начал свою работу. Отмечается, что Гуцериев может стать и продюсером концертного номера. Информации о том, кто будет представлять нашу страну в этом году, пока нет, пишет Regnum.

Напомним, в 2020 году международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза «Евровидение» пройдет в 65 раз. Право на его организацию получила Голландия, которая одержала победу в 2019 году.