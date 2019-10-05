Слоны погибли в водопаде, пытаясь спасти друг друга

Шесть слонов погибли в Таиланде в попытках помочь друг другу на водопое. Трагедия произошла в заповеднике Хао-Яй на юге государства.

Оказалось, что сначала маленький слоненок упал в пропасть у водопада, который давно пользуется печальной славой. Взрослые слоны пытались ему помочь, но разбились вслед за ним.

Через три часа поисков тело трехлетнего слоненка было найдено на дне водоема, а рядом лежали трупы других слонов. Еще двух взрослых особей заметили на горе рядом с местом трагедии - сотрудники заповедника пытались их прогнать от пропасти, пишет BBC.

Местные жители называют этот водопад Чертовой дырой. Так, в 1992 году тут погибли восемь животных.