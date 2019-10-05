В здании МИД России произошло короткое замыкание
В одном из флигелей было зафиксировано задымление.
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В Министерстве иностранных дел произошло задымление в одном из флигелей здания.
На место оперативно прибыли спасатели.
«В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения», - рассказал «Звезде» сотрудник МЧС РФ Николай Смирнов.
В результате инцидента никто не пострадал. В МИД РФ поблагодарили спасателей за оперативность.
«Завершилось все благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.