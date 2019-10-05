Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы в состав правления украинской газовой компании «Нафтогаз» вошли американцы.

По данным газеты Politico, речь идет о двух энергетиках из Техаса - в этом штате родился сам Перри. СМИ отмечает, что министр уверен в позитивном влиянии таких изменений на «Нафтогаз»: якобы они помогут сократить компании свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем инвестиций США.

Ранее Зеленский обсудил во время переговоров с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи вопросы поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в рамках диверсификации снабжения Незалежной энергоносителями.