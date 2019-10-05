«Всегда приятно быть первым»: Нурмагомедов о соперничестве с Бузовой в Instagram

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обошел Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram. После победы над Дастином Порье число людей, следящих за чемпионом в соцсетях, увеличилось до 17,3 миллиона человек. У Бузовой в свою очередь на миллион фолловеров меньше.

«Я даже этого не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым», - поделился чувствами Нурмагомедов.

Он отметил, что Instagram – важная для него соцсеть. Боец выразил надежду на то, что звезда реалити-шоу осталась не в обиде и все понимает.