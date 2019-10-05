Певшая в метро США россиянка встретилась с прославившим ее полицейским: видео

Выступавшая в метро певица Эмили Замурка встретилась с полицейским из Лос-Анджелеса, который прославил ее. На опубликованных кадрах запечатлены теплые объятия сотрудника правоохранительных органов и свежеиспеченной звезды.

Еще в сентября полицейский снял на видео выступление россиянки на платформе метро и выложил его в Интернете. Ария из оперы «Джанни Скикки» в исполнении Замурки разошлась по Сети и в скором времени набрала около миллиона просмотров.

Вскоре женщина получила предложение о работе: она спела на открытии квартала Маленькая Италия. Кроме того, накануне стало известно, что композитор Джоэль Даймонд хочет предложить россиянке контракт на запись собственного альбома.