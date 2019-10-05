Искореженное авто и маршрутка на газоне: крупное ДТП произошло в Петербурге

Авария с участием маршрутного такси и автомобиля ВАЗ произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации ГИБДД, ДТП произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ, который при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным такси №153, которым управлял водитель 1987 года рождения.

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«В результате ДТП водитель и двое пассажиров (мужчины на вид 30 лет) транспортного средства ВАЗ получили тяжелые травмы. В маршрутном такси никто не пострадал. По данному факту проводится проверка», - сообщается в пресс-релизе ГИБДД по Санкт-Петербургу.

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При этом, по версии очевидцев в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновником аварии стало маршрутное такси, которое проехало на красный свет и протаранило автомобиль ВАЗ, заканчивающий маневр.

На месте работают четыре скорых помощи и две пожарные машины.