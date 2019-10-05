Запер себя сам: появилось видео, как ребенок попал в камеру хранения в ТЦ

Ребенок, который оказался заперт в камере хранения в одном из торговых центров Горячего Ключа, попал туда сам. Это подтверждает видеозапись, которую удалось получить с видеокамер.

В ролике видно, что 6-летний мальчик сам залез в один из шкафчиков для сумок и закрылся там. Проходившие мимо очевидцы позвали на помощь и помогли ребенку выбраться.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Как сообщает издание «Кубанские новости», мама мальчика работает в этом же торговом центре в игровой комнате. Ее сын и двое его друзей играли в прятки в магазине. Когда женщина заметила отсутствие ребенка, она решила, что он где-то спрятался. Через несколько минут к ней пришла коллега и сообщила, что ребенок заперт в шкафчике для сумок.