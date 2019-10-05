В Казахстане врачи убили новорожденного, чтобы не переделывать документы

Руководитель Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве ребенка. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

Оказалось, что после рождения по ошибке врачей ребенок был оформлен как мертворожденный, хотя фактически он был жив. Увидев это, врачи, вместо принятия неотложных мер, решили действовать по составленным документам и оставить младенца умирать. Причиной таких действий послужили уже заполненные в базе бланки, которые нельзя было откорректировать.

Сейчас против главы роддома и акушера-гинеколога возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Оказалось, что об убийстве ребенка стало известно во время другого расследования. Сначала директора роддома подозревали в коррупции, пишет Tengrinews.kz.